Son dakika haberleri | Meksika'da askeri uçak düştü: 6 ölü
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Son dakika haberleri | Meksika'da askeri uçak düştü: 6 ölü

22.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:28
Son dakika haberleri | Meksika'da askeri uçak düştü: 6 ölü

Son dakika haberlerine göre Meksika'da askeri uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da askeri uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Meksika Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sabah erken saatlerde hava kuvvetlerine ait Learjet 45 XR tipi askeri uçağın Veracruz eyaletinin başkenti Xalapa'da düştüğü belirtildi.

Kazada 6 askerin öldüğü ifade edilen açıklamada, uçağın düşme sebebine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Yerel basında yer alan haberlerde, uçağın havaalanına iniş yaptığı sırada pistten çıktığı ve alev aldığı kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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