Son dakika haberleri! Meksika'da anaokulu öğretmenine çocuk istismarından 198 yıl hapis

Bir son dakika haberine göre Meksika'nın Oaxaca eyaletindeki bir anaokulu öğretmeni, kız çocuklarına yönelik cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkması sonucu 198 yıl hapis ve 1 milyon pesonun üzerinde para cezası verdi.

Meksika'nın Oaxaca eyaletindeki bir anaokulu öğretmeni, kız çocuklarına yönelik cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkması sonucu 198 yıl hapis ve 1 milyon pesonun üzerinde para cezası verdi.

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde yer alan Santa Maria Tlalixtac kasabasındaki bir anaokulunda görev yapan Jose Emmanuel R.O. adlı öğretmen, 25 Mayıs 2016'da bir kız öğrencisini odasına götürüp cinsel tacizde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine tutuklanmıştı.

Küçük çocuğun tacize uğradığı gün yakınları çocuğu almak için okula gelmiş, küçük kızı sınıfta bulamayınca okulda aramaya başlamıştı. Bazı öğrencilerin öğretmenin küçük kızı odasına götürdüğünü söylemesine üzerine küçük kızın yakınları öğretmeni odasında küçük kıza cinsel tacizde bulunurken yakalamıştı. Küçük kızın yakınları ve diğer veliler tarafından linç edilmeye çalışılan öğretmen, olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından tutuklanmıştı.

Bilgisayarında çocuk istismarına ait fotoğraflar bulundu

Emmanuel R.O.'nun odasında ve elektronik eşyalarında yapılan polis incelemesi sonucunda yaşları 4 ve 6 arasında değişen kız çocuklarına ait çıplak fotoğraflara ulaşıldı. Zanlı hakkında yapılan tüm incelemeler sonucunda 2015 ve 2016 yıllarında 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ve 3 kız çocuğuna da cinsel saldırıda bulunduğu şüphesiyle hakim karşısına çıkarıldı.

Oaxaca Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, sanık Emmanuel R. O'nun hakkındaki 2015 ve 2016 yıllarında öğretmenlik statüsünden yararlanarak, 6 kız çocuğuna cinsel istismarda ve 3 kız çocuğuna da cinsel saldırıda bulunduğu iddialarının kanıtlanması üzerine suçlu bulunarak, 198 yıl hapis ve 1 milyon pesonun üzerinde para cezası verildiği duyuruldu. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı