Son dakika gündem: Mehmetçikler unutulmadı

Edinilen son dakika haberine göre Galatasaray - Sivasspor maçı öncesinde Tatvan'da şehit olan Mehmetçikler için saygı duruşu yapıldı.

Galatasaray - Sivasspor maçı öncesinde Tatvan'da şehit olan Mehmetçikler için saygı duruşu yapıldı. Tribünlerde de 'Bitlis/Tatvan şehitlerimiz kalbimizde! Milletimizin başı sağ olsun' pankartı yer aldı.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir helikopterin kazada şehit olan Mehmetçikler, Galatasaray - Sivasspor karşılaşmasında unutulmadı. Şehitler için mücadele öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, Türk Telekom Stadyumu tribünlerinde de 'Bitlis/Tatvan şehitlerimiz kalbimizde! Milletimizin başı sağ olsun' pankartı yer aldı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı