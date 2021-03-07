Son dakika gündem: Mehmetçikler unutulmadı
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Son dakika gündem: Mehmetçikler unutulmadı

07.03.2021 19:42 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:51
Son dakika gündem: Mehmetçikler unutulmadı

Edinilen son dakika haberine göre Galatasaray - Sivasspor maçı öncesinde Tatvan'da şehit olan Mehmetçikler için saygı duruşu yapıldı.

Galatasaray - Sivasspor maçı öncesinde Tatvan'da şehit olan Mehmetçikler için saygı duruşu yapıldı. Tribünlerde de 'Bitlis/Tatvan şehitlerimiz kalbimizde! Milletimizin başı sağ olsun' pankartı yer aldı.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir helikopterin kazada şehit olan Mehmetçikler, Galatasaray - Sivasspor karşılaşmasında unutulmadı. Şehitler için mücadele öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, Türk Telekom Stadyumu tribünlerinde de 'Bitlis/Tatvan şehitlerimiz kalbimizde! Milletimizin başı sağ olsun' pankartı yer aldı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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