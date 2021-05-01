Son dakika haberleri | Mehmetçik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor
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Son dakika haberleri | Mehmetçik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / ADEM ASLAN - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Mehmetçik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor Mehmetçik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

Mehmetçik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor

ANKARA - Mehmetçik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanılarak mağaralara düzenlenen operasyonlardan görüntü paylaşıldı.

Son dakika haberleri | Mehmetçik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor
Son dakika haberleri | Mehmetçik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor
Son dakika haberleri | Mehmetçik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor
Son dakika haberleri | Mehmetçik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM ASLAN

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in teröristlerin inlerine girdiği anlar kamerada
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in teröristlerin inlerine girdiği anlar kamerada
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