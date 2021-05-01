Son dakika haberleri | Mehmetçik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor
Bir son dakika haberine göre Mehmetçik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor Mehmetçik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.
Mehmetçik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor
ANKARA - Mehmetçik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanılarak mağaralara düzenlenen operasyonlardan görüntü paylaşıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM ASLAN