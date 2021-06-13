Son dakika haberleri... Mehmetçik, Afrin'de hastaneye saldıran terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefleri vurdu
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Son dakika haberleri... Mehmetçik, Afrin'de hastaneye saldıran terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefleri vurdu

Son dakika haberleri... Mehmetçik, Afrin'de hastaneye saldıran terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefleri vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'de bir hastaneye düzenlediği biri bebek 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Mehmetçik, Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefleri ateş altına aldı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'de bir hastaneye düzenlediği biri bebek 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Mehmetçik, Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefleri ateş altına aldı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bulunan hastane ile kent merkezine yönelik saldırısında aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 kişi ölmüş, 32 kişi de yaralanmıştı. Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtalarıyla yapılan "cezalandırma" atışları sonucunda teröristler tarafından kullanılan üç sözde karargah binası ile bir barınak ve mevzinin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Teröristlerin Tel Rıfat bölgesinde sivillerin bulunduğu hastaneye yönelik gerçekleştirdiği saldırının detayları da ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü Afrin şehir merkezi ve Şifa Hastanesinin olduğu bölgeye ÇNRA ile 8 atış yaptı. Sivillere yönelik saldırıların gerçekleştirildiği bölgeler hemen tespit edilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından ateş altına alındı. Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlar sonucunda teröristler tarafından kullanılan üç sözde karargah binası ile bir barınak ve mevzinin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Son 5 ay içinde teröristler tarafından bölgede gerçekleştirilen saldırılarda toplam 22 sivil öldü, 78 kişi yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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