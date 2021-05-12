Son dakika haberleri... Medicana Sivas Hastanesi'nde Hemşireler Günü kutlandı
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Son dakika haberleri... Medicana Sivas Hastanesi'nde Hemşireler Günü kutlandı

Son dakika haberleri... Medicana Sivas Hastanesi'nde Hemşireler Günü kutlandı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Medicana Sivas Hastanesi, Hemşireler Günü dolayısıyla görev başındaki hemşirelerin gününü kutladı.

Medicana Sivas Hastanesi, Hemşireler Günü dolayısıyla görev başındaki hemşirelerin gününü kutladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray, servisleri ziyaret ederek hemşirelerin gününü tebrik etti.

Hemşirelik mesleğinin tarih boyunca hiçbir dönemde kolay olmadığını belirten Demiray, "Belki yaşamımız boyunca bir kez karşılaşacağımız belki de hayatımızdan hiç çıkmayacak bu pandemi sürecinde, emeğini hiçbir zaman esirgemeden özveriyle hemşirelik mesleğini yerine getiren tüm kardeşlerimin gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının böyle bir dönemde dahi umutlarını kaybetmeden sevgi ve şefkatle işlerine sarıldığını vurgulayan Demiray, şunları kaydetti:

"Bütün hemşirelerimiz ile yüz yüze görüşürken pandemide yoğun bakım ünitesindeki hemşiremiz Zehra Çalışkan, izole alanda camların arkasında koronavirüs ile mücadele ederken fotoğraf karesine mutluluğu ve enerjisiyle katıldı. Fotoğrafın ardından kendi hayatının riskli olduğu pandemi bölümünde hastasını hayata tutundurmaya devam etti. Bütün Zehra hemşirelerin günü kutlu olsun, iyi ki varlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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