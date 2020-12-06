Son dakika haberleri: MediaMarkt'ta "Şahane Cuma"nın sonuçları

Edinilen son dakika haberine göre MediaMarkt Türkiye, geleneksel olarak her yıl gerçekleştirdiği "Şahane Cuma" indirimlerinin ardından teknolojiseverlerin tercihlerine yönelik kampanya verilerini açıkladı.

MediaMarkt Türkiye, geleneksel olarak her yıl gerçekleştirdiği "Şahane Cuma" indirimlerinin ardından teknolojiseverlerin tercihlerine yönelik kampanya verilerini açıkladı.

MediaMarkt açıklamasına göre, MediaMarkt, geçen haftalarda tüm dünyada kasım ayının son cuma gününe denk gelen "Şahane Cuma"ya yönelik büyük indirimlerini Türkiye'de de gerçekleştirdi.

Kampanya kapsamında binlerce üründe yüzde 70'e varan indirimler sunan MediaMarkt, bu süreçte teknolojiseverlerin en çok tercih ettiği ürünleri açıkladı.

Buna göre, hem MediaMarkt mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr üzerinden yapılan alışverişlerde tüketicilerin en çok tercih ettiği ürün Apple AirPods 2. Nesil bluetooth kulaklık oldu. MediaMarkt'ın ön plana çıkardığı ürünlerden olan AirPods 2. Nesil'in tercih edilme nedenleri arasında ise önemli bir indirimle satışa sunulması bulunuyor.

Önceki yılların verileriyle karşılaştırıldığında göze çarpan detay, akıllı telefonların liderlikteki yeri oldu. Akıllı telefonlar birçok kampanya döneminde en çok satılan ürünler arasında yer alsa da "Şahane Cuma"da birinci olamadı. Bununla birlikte indirim döneminde tüketicilerin en çok tercih ettiği akıllı telefon ise yine Apple marka iPhone 11 64 GB oldu. iPhone 11 64 GB, "Şahane Cuma"da MediaMarkt CLUB üyelerine ekstra indirimlerle satışa sunulmuştu.

Alışveriş en çok 19 ile 22 saatleri arası yapıldı

Pandemi nedeniyle mediamarkt.com.tr üzerinden yapılan alışverişlerin arttığı dönemde, bu alışkanlığın bir devamı olarak tüketicilerin alışveriş saatlerinde de değişiklik yaşandı. Geçen yıllarda "Şahane Cuma" kampanyalarını perşembe gecesinden başlatan MediaMarkt Türkiye, normal şartlarda teknolojiseverleri perşembe akşamından mağazalarında ağırlamaya başlıyordu. Kovid-19 salgını nedeniyle evden çalışanların ve online alışveriş alışkanlıklarının artması, tüketicilerin en çok alışveriş yaptığı saatlerde de değişiklik yaşanmasına neden oldu. Buna göre, tüketiciler, mediamarkt.com.tr üzerinden en çok alışverişi mesai saatlerinin hemen ardına denk gelen saat 19.00 ila 22.00 arasında yaptı.

Tüketicilerin mediamarkt.com.tr'yi ziyaret etme oranlarında da önemli artışlar yaşandı. Kasım aynı boyunca teknolojiseverler, mediamarkt.com.tr'yi 23 milyon kere ziyaret etti. Bu veriler, neredeyse Türkiye'de her 3 kişiden birinin MediaMarkt Türkiye'nin online mağazasını ziyaret ettiği anlamına geliyor.

Ağırlıklı olarak gençler alışveriş yaptı

Verilere göre, en çok alışveriş yapan kişilerin 25 ila 34 yaş aralığındaki bireyler olduğu görüldü.

Hem mağazalardan hem de online kanallardan yapılan alışverişler incelendiğinde, bunların en çok, nüfus yoğunluğuna da paralel olarak büyükşehirlerden yapıldığı görülüyor. Buna göre, en çok alışveriş yapan il İstanbul olurken, İstanbul'u, Ankara ve İzmir takip etti. Listenin ilk 5'inde yer alan diğer iller ise Adana ve Bursa oldu.

MediaMarkt Türkiye cirosunu yüzde 137 artırdı

MediaMarkt Türkiye, kasım ayı boyunca gerçekleştirdiği kampanyalarla cirosunda yüzde 137'lik büyüme gerçekleştirdi. Bununla birlikte tüketicilerin online alışverişe yöneldiği dönemde MediaMarkt, mağazalarında elde ettiği başarılı sonuçlara ek olarak online kanalda da önemli bir performans gerçekleştirerek yüzde 405'lik büyüme gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu