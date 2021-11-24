Son dakika haberleri | Meclis Başkanı Şentop: "Akıllı telefonların bombardımanında olan çocuklarımız, siz öğretmenlerin rehberliğine çok daha fazla ihtiyaç duymaktadır"
Son dakika gelişmesine göre Meclis Başkanı Şentop: "Akıllı telefonların bombardımanında olan çocuklarımız, siz öğretmenlerin rehberliğine çok daha fazla ihtiyaç duymaktadır" TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve 81 İlden Öğretmenleri kabul etti.
Meclis Başkanı Şentop: "Akıllı telefonların bombardımanında olan çocuklarımız, siz öğretmenlerin rehberliğine çok daha fazla ihtiyaç duymaktadır"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve 81 İlden Öğretmenleri kabul etti