Son dakika haberleri... MECİDİYEKÖY'DE TELEVİZYON TAMİR ATÖLYESİNDE PATLAMA
Son dakika habere göre Ertan KILIÇ-Ozan URAL İSTANBUL DHAMecidiyeköy Şehit Ahmet Sokak'ta kapalı halde olan televizyon tamir atölyesinde meydana gelen patlamada yoldan geçen 1 kişi hafif yaralandı.
06.07.2020 21:55 | Son Güncelleme: 06.07.2020 22:50
Ertan KILIÇ-Ozan URAL İSTANBUL DHA
Mecidiyeköy Şehit Ahmet Sokak'ta kapalı halde olan televizyon tamir atölyesinde meydana gelen patlamada yoldan geçen 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı.
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Kaynak: DHA