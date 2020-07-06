Son dakika haberleri | MECİDİYEKÖY'DE TELEVİZYON TAMİR ATÖLYESİNDE PATLAMA (1) Son dakika güncel haberine göre Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHAMecidiyeköy Şehit Ahmet Sokak'ta kapalı halde olan televizyon tamir atölyesinde meydana gelen patlamada yoldan geçen 1 kişi hafif yaralandı.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Mecidiyeköy Şehit Ahmet Sokak'ta kapalı halde olan televizyon tamir atölyesinde meydana gelen patlamada yoldan geçen 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA