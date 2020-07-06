Son dakika haberleri | MECİDİYEKÖY'DE TELEVİZYON TAMİR ATÖLYESİNDE PATLAMA (1)
Son dakika güncel haberine göre Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHAMecidiyeköy Şehit Ahmet Sokak'ta kapalı halde olan televizyon tamir atölyesinde meydana gelen patlamada yoldan geçen 1 kişi hafif yaralandı.
06.07.2020 21:52 | Son Güncelleme: 06.07.2020 22:51
Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
Mecidiyeköy Şehit Ahmet Sokak'ta kapalı halde olan televizyon tamir atölyesinde meydana gelen patlamada yoldan geçen 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı.
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Kaynak: DHA