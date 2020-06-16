Son dakika haberleri: Mecidiyeköy'de hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı
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Son dakika haberleri: Mecidiyeköy'de hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı

Son dakika haberi: Mecidiyeköy'de hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı Mecidiyeköy'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine giden motosikletli bir vatandaş, hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

16.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:54

Mecidiyeköy'de hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı

İSTANBUL - Mecidiyeköy'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine giden motosikletli bir vatandaş, hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Mecidiyeköy'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine giden bir motosiklet sürücüsü hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazayı gören sürücüler ise hemen sürücünün yardımına koştu. Yoldan geçen vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verirken, ekipler kaza yapan vatandaşa müdahale etti. Sağlık ekipleri ve vatandaşlar kaza yapan sürücüyü sedyeyle ambulansa taşıdı. Kaza nedeniyle trafik oluşurken kaza yapan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberleri: Mecidiyeköy'de hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı

Kaynak: İHA

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