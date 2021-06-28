Son dakika haberleri... Mazıdağı'nın yöresel pekmez, bal ve peyniri tanıtıldı
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Son dakika haberleri... Mazıdağı'nın yöresel pekmez, bal ve peyniri tanıtıldı

Son dakika haberleri... Mazıdağı'nın yöresel pekmez, bal ve peyniri tanıtıldı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Mardin'in Mazıdağı ilçesinde üretilen yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde üretilen yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Kentte 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda Mazıdağı Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçede üretilen pekmez, bal ve peynirin tanıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler ve Mazıdağı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Aydın, vatandaşlara ve Türk Kızılayı'nda kan bağışında bulunanlara yöresel ürünlerden ikram etti.

Etkinlikte konuşan Dinler, Mardin'de üretilen yöresel ürünlerin tanıtıp ülke geneline yaymak istediklerini söyledi.

Bu kapsamda stant açtıklarını ve ilk etapta Mazıdağı yöresel ürünlerini tanıttıklarını aktaran Dinler, "Amacımız bu ürünlerin gerçek değerine ulaşmasını sağlamak. Mazrone üzümünden yapılan pekmez, peynirimiz ve balımızı tanıttık. İnşallah diğer ilçelerimizde de yetişen ürünlerimizin de tanıtımını yapacağız." dedi.

Aydın da bölgede birçok fuara katıldıklarını belirterek, yerel üreticinin bal, peynir ve pekmez gibi ürünlerini tüketiciyle buluşturma imkanı bulduklarını kaydetti.

Aydın, "Ürünler tamamıyla organik ve geleneksel yöntemlerle üretiliyor. Karavanımızla Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep'e gittik. Bölgede diğer illeri de dolaşmaya devam edeceğiz. Ürünlerimizi bu şekilde tanıtıyoruz ve böylece üreticimizin ürettiği ürünleri, tüketiciyle buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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