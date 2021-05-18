Son dakika haberleri! Mazgirt Tarım ve Orman Müdürü, koronavirüsten öldü

Son dakika haberler: TUNCELİ'nin Mazgirt Tarım ve Orman Müdürü Seycan Yalvaç (40), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TUNCELİ'nin Mazgirt Tarım ve Orman Müdürü Seycan Yalvaç (40), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Seycan Yalvaç, 12 gün önce koronavirüse yakalandı. Evli ve 1 çocuk babası Yalvaç, tedavi gördüğü Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Çemişgezek Kırklar Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından Yalvaç'ın cenazesi, Tepebaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tunceli Valiliği'nce Seycan Yalvaç için yayımlanan taziye mesajında ise "Mazgirt İlçe Tarım ve Orman Müdürü, kıymetli mesai arkadaşımız Seycan Yalvaç, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Merhum mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım