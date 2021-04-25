Son dakika haberleri: Mazgal hırsızları polisten kaçamadı
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Son dakika haberleri: Mazgal hırsızları polisten kaçamadı

Son dakika haberleri: Mazgal hırsızları polisten kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Gaziantep'te bir akaryakıt istasyonunun araç yıkama kısmında bulunan mazgalları sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde çalan 2 hırsız yakalandı.

Gaziantep'te bir akaryakıt istasyonunun araç yıkama kısmında bulunan mazgalları sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde çalan 2 hırsız yakalandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun mazgallarını 18 Nisan gecesi sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde çalan 2 şüpheli polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek zanlıların kimliklerini tespit eden Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 2 şüpheliden biri serbest bırakılırken S.N. isimli şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kamerası kaydetti

Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen hırsızlık anlarında zanlılar güvenlik kamerasının kendilerini çekmemesi için kullandıkları kamyoneti kendilerine siper etmeleri dikkat çekti. Zanlılar söktükleri mazgalları kamyonet kasasına yükledikten sonra olay yerinden uzaklaştı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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