Son dakika! DİYARBAKIR - Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olanlar anıldı
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Son dakika! DİYARBAKIR - Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olanlar anıldı

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da düzenlenen programda 31 Mayıs 2010'da Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olanlar anıldı.

Diyarbakır'da düzenlenen programda 31 Mayıs 2010'da Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olanlar anıldı.

Diyarbakır'da faaliyet yürüten bazı sivil toplum kuruluşları tarafından şehit Ali Haydar Bengi'nin Yeniköy Mezarlığındaki kabri başında anma programı yapıldı.

Bengi ile saldırıda şehit olanlar için Kur'an-Kerim okundu.

Mavi Marmara gazisi, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Güneydoğu Bölge Koordinatörü Barış Oktay, burada yaptığı açıklamada, geçmişte olduğu gibi bugün de yaraları sarmak için insani yardım kuruluşları aracılığı ile Filistin'e yardım etmeye ve umut olmaya davet ettiklerini söyledi.

Oktay, "Bu kutlu seferde 10 değerli kardeşimizin şehadeti, Kudüs'ün önemine dikkat çekmiş, Filistin'de ve İslam aleminde yeni bir mücadelenin kapısını aralamıştır. Kudüs davasının diriliş ve direniş ruhunun en güçlü mücadele örneği bugün tüm İslam ülkelerinde kendini göstermeye devam etmektedir. Dolayısıyla Mavi Marmara ruhundaki sinerji, bugün tüm İslam alemindeki her Müslüman kardeşimizin benimsediği manevi bir güç haline gelmiştir." diye konuştu.

Bu birlik ve beraberliğin, özgür Kudüs yolunda büyük bir ivme kazandırdığını, kazandırmaya da devam ettiğini dile getiren Oktay, şunları kaydetti:

"Mavi Marmara şehitlerinin 11. yılında tüm dünyaya haykırıyor, insanlık dışı muamelelerle kuşatılan Gazze'yi, işgal edilmiş Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı ve tüm Filistin'i insanlık onuru adına özgürleştirmek için yola çıkmış kişiler olarak bu amaca ulaşmadan yolumuzdan dönmeyeceğimizi bir kez daha tüm dünyaya ilan ediyoruz. Mavi Marmara'nın kutlu seferinin 11. yılında, yüce Rabb'imizden bu büyük davada atılacak her bir adımı, başta Filistin işgali olmak üzere tüm dünyadaki adaletsizliklerin ortadan kalkması, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne vesile kılmasını niyaz ediyoruz."

Son dakika! DİYARBAKIR - Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olanlar anıldı
Son dakika! DİYARBAKIR - Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olanlar anıldı
Son dakika! DİYARBAKIR - Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olanlar anıldı
Son dakika! DİYARBAKIR - Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olanlar anıldı
Son dakika! DİYARBAKIR - Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olanlar anıldı
Son dakika! DİYARBAKIR - Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olanlar anıldı
Son dakika! DİYARBAKIR - Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olanlar anıldı
Son dakika! DİYARBAKIR - Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olanlar anıldı
Son dakika! DİYARBAKIR - Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olanlar anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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