Son dakika haberleri... Mavi bayraklı plaj sayısı 519'a yükseldi
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Son dakika haberleri... Mavi bayraklı plaj sayısı 519'a yükseldi

Son dakika haberleri... Mavi bayraklı plaj sayısı 519'a yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı 3'üncü ülkesi olan Türkiye'nin ödüllü plaj sayısının 486'dan 519'a yükseldiği açıklandı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı 3'üncü ülkesi olan Türkiye'nin ödüllü plaj sayısının 486'dan 519'a yükseldiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın (FEE) verdiği 'mavi bayrak' ödüllerinin 2021 değerlendirmeleri sonucu bu yıl 33 plaja daha mavi bayrak ödülü verildi. Böylece geçen yıl 486 olan ödüllü plaj sayısı, 519'a ulaştı. Bu yıl mavi bayraklı plaj sayıları; Antalya'da 213, Muğla'da 106, İzmir'de 66, Aydın'da 39, Balıkesir'de 36, Mersin'de 9, Kocaeli'de 7'ye yükseldi. Bartın ise bu yıl 3 plajına mavi bayrak aldı. Samsun, Tekirdağ, İstanbul, Ordu, Kırklareli ve Van illerinde de geçen yılın rakamları korundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, plaj sayısında 2023 yılında, uluslararası mavi bayrak uygulaması yapan 50 FEE üyesi ülke arasında dünya birinciliğini hedefliyor.Türkiye'de ayrıca 22 marina ve 10 turizm teknesi ile 6 bireysel yat da bu yıl 'mavi bayrak' ödülü almaya hak kazandı.BAKAN KURUM: 85 BİN TON DENİZ ÇÖPÜ TOPLADIK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, çevre yatırımlarına verdikleri önem sonucu denizlerin su kalitesini koruduklarını ve her yıl daha da iyileştirdiklerini belirtti. Bakan Kurum, "Bu sayede temiz denizlerin göstergesi olan mavi bayraklı plajlarımızın sayısı hızla artıyor. Nasıl mı? Sıfır Atık Mavi ile 85 bin ton deniz çöpü topladık. 163 atık kabul tesisimiz ile atığı alınmamış tek bir gemi dahi bırakmıyoruz. Atık takip sistemlerimizle gemileri 7/24 takip ediyoruz. Olası kirlilik ve kazalara 364 kıyı tesisinden anında müdahale ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın karşılığını bugün bir kez daha almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemiz 2021 yılında 519 mavi bayraklı plajı ile dünya üçüncüsü oldu. 2023 yılı hedefimiz ise dünya birinciliği" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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