Son dakika haberleri: Mavi bayraklı plaj sayımız artıyor Bir son dakika haberine göre Türkiye'deki güncel mavi bayraklı plaj sayısı 486 iken, bu sayının her yıl arttığı saptandı.

Türkiye'deki güncel mavi bayraklı plaj sayısı 486 iken, bu sayının her yıl arttığı saptandı. 2018 yılında ülkemizdeki mavi bayraklı plaj sayısı 459 olurken, 2016 yılında 444 adet olduğu gözlendi.

Medya takip kurumu Ajans Press, mavi bayraklı plajlarla alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl mavi bayraklı plaj sayıları ile alakalı basına 875 haber yansıdığı tespit edildi. Geçmiş yıllara bakıldığında da bu sayının 2019 yılında 987, 2018 yılında ise 905 adet olduğu gözlendi. Bu yıl çıkan haber adetleri incelendiğinde mavi bayraklı plajların denetlenmesi gündemde olurken, mavi bayraklı plajların artmasının özellikle yerel yayınlarda oldukça konuşulduğu gözlendi. Uzman yorumlarına göre ise mavi bayraklı plajların, tatil beldesi ve otel seçilirken ayırt edici unsurlar arasında yer aldığı belirtildi.

En çok mavi bayrak Antalya'da

Ajans Press'in, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'deki güncel mavi bayraklı plaj sayısı 486 oldu. Mavi bayraklı plaj sayısının her geçen yıl arttığı saptanırken, 2018 yılında 459 adet, 2016 yılında ise 444 adet olduğu gözlendi. En çok mavi bayraklı plaja sahip şehir ise değişmezken 206 plajla Antalya açık ara zirveyi korudu. İkinci sırada ise tatilcilerin gözde tercih mekanları arasında yer alan Muğla olurken, 105 adet mavi bayraklı plaja sahip olduğu saptandı. İzmir'de 52 adet, Aydın'da 35, Balıkesir'de 31, Çanakkale'de ise 13 adet mavi bayrağa sahip plaj olduğu görüldü. Bunların yanı sıra Türkiye'de 22 adet mavi bayraklı marina olduğu açıklanırken, 7 adet de mavi bayraklı yat olduğu gözlendi.

(İHA)

Kaynak: İHA