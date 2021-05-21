Son dakika haberleri | Matkap ve cep telefonu hırsızları kamerada
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Son dakika haberleri | Matkap ve cep telefonu hırsızları kamerada

Son dakika haberleri | Matkap ve cep telefonu hırsızları kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Kağıthane'de işyerinden cep telefonu ve bir araçtan da matkap takımı çalan şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Kağıthane'de işyerinden cep telefonu ve bir araçtan da matkap takımı çalan şüpheliler kısa sürede yakalandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerin hırsızlığı yaptıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Mayıs 09.05'te Kağıthane Gürsel Mahallesi Başpınar Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bir araç içerisinde matkap takımının çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelerek araç üzerinde çalışma yapan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar neticesinde olayı yaptığı tespit edilen S.E. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan hırsız bir işyerinden de cep telefonu çalmış

Gözaltına alınan hırsız üzerinde çalışma yapan ekipler, S.E.'nin 6 Mayıs günü saat 14.13'te Yahya Kemal Mahallesinde bir işyerine müşteri gibi girerek, işyeri sahibinin dalgınlığından faydalanıp cep telefonunu çaldığını tespit etti. Şüphelinin malzemeleri sattığı T.A. isimli şahıs ise Şehit Cevat Bayraktar Caddesindeki işyerinde yakalanırken, işyerindeki matkap takımı ele geçirildi.

Şüpheliler adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı

Gözaltına alınan hırsız S.E.'nin yapılan sorgulamasında çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli T.A. ile S.E.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Yaşanan hırsızlık anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Son dakika haberleri | Matkap ve cep telefonu hırsızları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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