Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde mobil ekipler koronavirüs aşısı yapmaya başladı
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Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde mobil ekipler koronavirüs aşısı yapmaya başladı

Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde mobil ekipler koronavirüs aşısı yapmaya başladı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe - Haberler | Güncel

Maslak Atatürk Oto Sanayii'nde mobil aşı ekiplerince koronavirüs aşılaması başladı.

İbrahim MAŞE/ - Maslak Atatürk Oto Sanayii'nde mobil aşı ekiplerince koronavirüs aşılaması başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle aşı çalışmalarının başlayacağı açıklamasının ardından bu sabah Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde aşılamalar başladı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Sarıyer İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri,  Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde çalışanları aşılamaya başladı. Gün içerisinde 500 aşılanma yapılması planlandı ancak yoğunluğa göre bu sayının artacağı belirtildi. İstanbul Oto Sanatkarları Esnaf Odası binasında yapılan aşılamalar akşam saat 16.00'ya kadar, önümüzdeki 1 hafta boyunca sürecek.

"HEDEFİMİZ BUGÜN 500 AŞI YAPMAK"

Sarıyer İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nilüfer Ataoğlu, aşılamalar hakkında bilgi verdi. Ataoğlu, "Bugün Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıklamış olduğu gibi SGK kaydı olan vatandaşlarımız organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle aşılanıyor. Bugün Sarıyer'deki Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesindeyiz. Buradaki vatandaşlarımızı yerinde aşılıyoruz. Sanayi sitesinde çalışan bütün meslek grupları SGK kaydı olan hepsine aşılama yapıyoruz. Yoğunluk beklediğimizden çok daha fazla. Hepsi bir an önce aşı olmak istiyor daha rahat bir yaşam sürmek için. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Bizim hedefimiz bugün 500 aşı yapmak ama bu sayı yoğunluğa göre artacaktır" diye konuştu.

AŞILANANLAR MEMNUNAşı olan Emirhan Ay, "Çok iyi oldu. Bu aşı sayesinde rahatça dolaşabileceğiz gibi gözüküyor. Randevuyu bugün aldım. Daha yeni sıra geldi. Hemen aşıyı oldum. İnşallah herkes hemen aşılanır rahat rahat dolaşırız" dedi. Bir başka kişi ise, "Hiç acı yok. Hissetmedim bile. Hayırlı olsun diyelim. Ben artık rahatça akşamları dışarı çıkmak istiyorum. Gezmek tozmak istiyorum. İyi oluyor bence. 20 yaşındayım. Yaş grubu düştükçe daha iyi olacak" şeklinde konuştu.

Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde mobil ekipler koronavirüs aşısı yapmaya başladı
Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde mobil ekipler koronavirüs aşısı yapmaya başladı
Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde mobil ekipler koronavirüs aşısı yapmaya başladı
Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde mobil ekipler koronavirüs aşısı yapmaya başladı
Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde mobil ekipler koronavirüs aşısı yapmaya başladı
Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde mobil ekipler koronavirüs aşısı yapmaya başladı
Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde mobil ekipler koronavirüs aşısı yapmaya başladı
Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde mobil ekipler koronavirüs aşısı yapmaya başladı
Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde mobil ekipler koronavirüs aşısı yapmaya başladı
Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde mobil ekipler koronavirüs aşısı yapmaya başladı
Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde mobil ekipler koronavirüs aşısı yapmaya başladı
Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde mobil ekipler koronavirüs aşısı yapmaya başladı
Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde mobil ekipler koronavirüs aşısı yapmaya başladı
Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde mobil ekipler koronavirüs aşısı yapmaya başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe

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