Son dakika haberleri | MASKİ'yle Milli Savunma Bakanlığı arasında protokol imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | MASKİ'yle Milli Savunma Bakanlığı arasında protokol imzalandı

Son dakika haberleri | MASKİ'yle Milli Savunma Bakanlığı arasında protokol imzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa merkezin içme suyu kapasitesini artırmak adına Fidanlık içme suyu iletim hattının yenilenmesine yönelik proje çalışmalarına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa merkezin içme suyu kapasitesini artırmak adına Fidanlık içme suyu iletim hattının yenilenmesine yönelik proje çalışmalarına başladı. Genel Müdür Burak Aslay da, proje kapsamında inşa edilecek olan 20 ve 10 bin tonluk içme suyu depolarının askeri arazi içerisinde bulunması nedeniyle yapılan görüşmeler neticesinde Milli Savunma Bakanlığı ile kurum adına ortak bir protokole imza attı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa merkezin içme suyu kapasitesini artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ilk olarak 37 milyon TL yatırım bedeli ile Gürle Doğal Kaynak Suyunun mevcut içme suyu ana isale hattı yenilenerek Batı kanadının su kapasitesi artırıldı. Yeni projelerine hız kesmeden devam eden MASKİ, Fidanlık içme suyu iletim hattını yenilemek için de çalışmalarına başladı. Doğu kanadında yer alan hattın yenilenmesi ile birlikte il merkezinde uzun yıllar su sıkıntısı yaşanmayacak.

İçme suyu depoları için görüşmeler tamamlandı

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, proje kapsamında inşa edilecek olan 20 ve 10 bin tonluk içme suyu depolarının askeri arazi içerisinde yer alması nedeniyle yaptıkları görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanlığı ile bir protokol imzaladıklarını belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün belirlediği hedefler doğrultusunda hemşerilerimiz için ilimizin geleceğine yönelik projeler üretiyoruz. Gerek Milli Savunma Bakanlığı gerekse de Tugay Komutanlığı ile yaptığımız istişareler sonrasında imzaladığımız protokol dahilinde gerekli izinleri aldık. Projemiz ile Manisa merkezde gelecek yıllarda içme suyu sıkıntısı yaşanmayacak. Manisalı hemşerilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Son dakika haberleri | MASKİ'yle Milli Savunma Bakanlığı arasında protokol imzalandı
Son dakika haberleri | MASKİ'yle Milli Savunma Bakanlığı arasında protokol imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Boris Johnson Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tolga Yüce Şeyma Subaşı Merve Dizdar İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | MASKİ'yle Milli Savunma Bakanlığı arasında protokol imzalandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 14:04:45. #1.16#

title