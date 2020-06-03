Son dakika haberleri: Maskesiz gezenler cezadan kaçamıyor Son dakika haberine göre Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dışarıda maskesiz gezen kişilere tek tek yakalanarak cezai işlem uygulanıyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dışarıda maskesiz gezen kişilere tek tek yakalanarak cezai işlem uygulanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Adıyaman'da maskesiz dışarı çıkılmasının yasaklanmasının ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kent merkezinde denetim başladı. Kent merkezinin bir çok noktasında denetim yapan polis ekipleri maskesiz gezen kişileri tek tek durdurarak haklarında cezai işlem uygulandı. Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. Denetimler kapsamında maskesiz gezen kişilere 392 TL idari para cezası kesildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA