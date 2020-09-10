Son dakika haberleri: Maske takmayanlara ceza yağdı
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Son dakika haberleri: Maske takmayanlara ceza yağdı

Gelen son dakika haberine göre Esenyurt'ta koronavirüs salgını önleme amacıyla polis ekipleri tarafından geniş kapsamlı uygulama gerçekleştirildi.

Son dakika haberleri: Maske takmayanlara ceza yağdı
10.09.2020 14:57 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:00

Esenyurt'ta koronavirüs salgını önleme amacıyla polis ekipleri tarafından geniş kapsamlı uygulama gerçekleştirildi. Maske, mesafe ve temizlik kurallarının hatırlatıldığı uygulamada maske takmayan 20 kişiye 900'er lira para cezası kesildi. Uygulamada sigara içip izmaritini yeren atan bir vatandaşta çöpünü yerden alması için uyarıldı.

Koronavirüs'te vaka sayılarının artmasının ardından önlemler sıklaştırıldı. Esenyurt'ta da Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından geniş kapsamlı maske ve mesafe denetimi gerçekleştirildi. Meydanda, ara sokak ve caddelerde yapılan uygulamalar ekip otosundan sık sık salgın uyarıları yapıldı. Ekipler tüm uyarılara rağmen maskesiz dışarı çıkan 20 kişiye ceza yazıldı.

SİGARA İÇİP İZMARİTİNİ YERE ATAN GENCE UYARI

Ekiplerin denetimi sırasında maskesiz bir gence ise sigara içmesini bahane etti. İzmaritini yere atan genç polis tarafından uyarılarak izmariti yerden alması istendi. Maskesiz şekilde dolaşan ve esnaf olduğunu söyleyen bu gence kurallara uymayıp maskesiz dolaştığı için 900 lira ceza yazıldı.

Kendisine maske ile ilgili mikrofon uzatılan genç, " Maskem vardı sigara içiyordum. Sigara içiyordum" dedi.

Ara sokakta maske takmadan dolaşan ve evden yeni çıktığını bahane eden bir vatandaş ise, "Markette çalışıyorum kurallara hep uyuyorum" diye konuştu.

(Murat Delice/İHA)

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Kaynak: İHA

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