Son dakika haberleri | Masailer, topraklarında kalmak için hükümete karşı 2,3 milyon imza topladı

Afrika'nın en eski kabilelerinden Masailer, Tanzanya hükümetinin yaşadıkları Ngorongoro Koruma Alanını genişletmek için hazırladığı tahliye planına karşı imza kampanyası başlattı.

Ülkenin kuzeyindeki Ngorongoro'daki Masailer tarafından Avaaz.org'da başlatılan imza kampanyasında 3 günde 2,3 milyon imza toplandı.

İmza kampanyasına ilişkin çağrıda, on binlerce Masainin turizm ve avlanma için ata topraklarından koparılıp atılabileceği belirtilerek, Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan'dan hükümetin mevcut planından vazgeçmesi istendi.

Hassan'ın Avrupa Birliği- Afrika Birliği Zirvesi için Avrupa'da olduğuna yer verilen çağrıda, ancak medya ve kamu baskısıyla bu planın durdurulmasının mümkün olduğuna dikkat çekildi.

Tanzanya hükümeti, 2019 yılında, vahşi hayvanlarla birlikte yarı göçebe Masai çobanlarının da yaşadığı Ngorongoro Koruma Alanındaki doğal yaşam alanını genişleteceğini açıklamıştı.

Hükümet, bölgedeki insan nüfusu artışının doğal yaşamı olumsuz etkilediğini ileri sürerken, Masailer doğal yaşamı yüz yıllardır kendilerinin koruduğunu savunuyor.

Tahliye planından yaklaşık 80 bin Masainin olumsuz etkileneceği belirtiliyor.