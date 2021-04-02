Son dakika haberleri | Mart ayında 4,7 milyon ABD'li silah alırken gerekli sabıka kaydı için başvurdu
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Son dakika haberleri | Mart ayında 4,7 milyon ABD'li silah alırken gerekli sabıka kaydı için başvurdu

Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Mart ayında 4,7 milyon ABD'li silah alırken gerekli sabıka kaydı için başvurdu

Gelen son dakika haberine göre NEW ABD'de, ateşli silah alırken gereken sabıka kaydı için yapılan başvuruların, "bir düzineden fazla insanın silahlı saldırılar neticesinde hayatını kaybettiği mart ayında rekor seviyeye ulaştığı" bildirildi.

NEW ABD'de, ateşli silah alırken gereken sabıka kaydı için yapılan başvuruların, "bir düzineden fazla insanın silahlı saldırılar neticesinde hayatını kaybettiği mart ayında rekor seviyeye ulaştığı" bildirildi.

CNN'in Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) elde ettiği bilgiye göre, geçen ay yaklaşık 4,7 milyon ABD'linin, silah satın alırken istenen adli sicil kaydı almak için başvurduğu; bu rakamın, şubat ayına göre yüzde 36 artış gösterdiği belirtildi.

Sabıka kaydı başvurularının, Atlanta ve Colorado'nun Boulder şehirlerinde bir düzineden fazla insanın silahlı saldırılarda ölmesi üzerine, ABD Temsilciler Meclisinde silah satışlarının zorlaştırılmasına yönelik tasarıların onaylandığı döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Kovid-19 yardım çeklerinin etkisine vurgu yapıldı

Haberde, yeni tip koronavirüs (Koivd-19) salgını kapsamında federal hükümetin dağıttığı binlerce dolarlık maddi desteğin, ABD'lileri silah alımına yönlendirip satışları artırmış olabileceğine işaret edildi.

Temsilciler Meclisi 11 Mart'ta, tüm silah satışları ve transferleri için sabıka kaydı kontrollerini arttıran iki silah kontrol yasasını onaylamış, ABD Başkanı Joe Biden da 22 Mart'ta Boulder'da bir polis memuru dahil 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının ardından silah kontrol yasasını desteklediğini açıklamıştı.

Tasarıların yasalaşması için ABD Senatosunda 50 Demokrat ve en az 10 Cumhuriyetçi Senatörün desteği gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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