Son dakika haberleri | Marmaris'teki yangında 5'inci gün; 35 keçi yanmaktan kurtarıldı (2)

Bir son dakika haberine göre HİSARÖNÜ'NDE ALEVLER YERLEŞİM YERİNE ULAŞTIMarmaris'te devam eden orman yangını, kırsal Hisarönü Mahallesi'nde yerleşim yerine kadar geldi.