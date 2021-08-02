Son dakika haberleri | Marmaris'teki yangında 5'inci gün; 35 keçi yanmaktan kurtarıldı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Marmaris'teki yangında 5'inci gün; 35 keçi yanmaktan kurtarıldı (2)

Son dakika haberleri | Marmaris'teki yangında 5'inci gün; 35 keçi yanmaktan kurtarıldı (2)
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre HİSARÖNÜ'NDE ALEVLER YERLEŞİM YERİNE ULAŞTIMarmaris'te devam eden orman yangını, kırsal Hisarönü Mahallesi'nde yerleşim yerine kadar geldi.

HİSARÖNÜ'NDE ALEVLER YERLEŞİM YERİNE ULAŞTI

Marmaris'te devam eden orman yangını, kırsal Hisarönü Mahallesi'nde yerleşim yerine kadar geldi. Alevler, bazı evlere kısmen hasar verdi. Ekipler, daha önce tedbir amacıyla boşaltılan mahalledeki alevlere havadan helikopter, karadan da arazözlerle müdahale ediyor.

Davut CAN/ MARMARİS (Muğla),


Son dakika haberleri | Marmaris'teki yangında 5'inci gün; 35 keçi yanmaktan kurtarıldı (2)
Son dakika haberleri | Marmaris'teki yangında 5'inci gün; 35 keçi yanmaktan kurtarıldı (2)
Son dakika haberleri | Marmaris'teki yangında 5'inci gün; 35 keçi yanmaktan kurtarıldı (2)
Son dakika haberleri | Marmaris'teki yangında 5'inci gün; 35 keçi yanmaktan kurtarıldı (2)
Son dakika haberleri | Marmaris'teki yangında 5'inci gün; 35 keçi yanmaktan kurtarıldı (2)
Son dakika haberleri | Marmaris'teki yangında 5'inci gün; 35 keçi yanmaktan kurtarıldı (2)
Son dakika haberleri | Marmaris'teki yangında 5'inci gün; 35 keçi yanmaktan kurtarıldı (2)
Son dakika haberleri | Marmaris'teki yangında 5'inci gün; 35 keçi yanmaktan kurtarıldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

Marmaris'te panik anları! Denize iniş yapan yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü
Marmaris'te panik anları! Denize iniş yapan yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü
Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris
Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris
Avrupa Birliği'den gönderilen yangın söndürme uçakları sabah saatlerinde çalışmalara katılacak
Avrupa Birliği'den gönderilen yangın söndürme uçakları sabah saatlerinde çalışmalara katılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Süleyman Soylu Ömer Halisdemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Sevda Erginci Prens William İbrahim Tatlıses
Spor Eda Erdem Mete Gazoz Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Marmaris'teki yangında 5'inci gün; 35 keçi yanmaktan kurtarıldı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 17:07:25. #1.15#

title