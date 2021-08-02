Son dakika haberleri | Marmaris'teki yangında 5'inci gün; 35 keçi yanmaktan kurtarıldı (2)
Bir son dakika haberine göre HİSARÖNÜ'NDE ALEVLER YERLEŞİM YERİNE ULAŞTIMarmaris'te devam eden orman yangını, kırsal Hisarönü Mahallesi'nde yerleşim yerine kadar geldi.
HİSARÖNÜ'NDE ALEVLER YERLEŞİM YERİNE ULAŞTI
Marmaris'te devam eden orman yangını, kırsal Hisarönü Mahallesi'nde yerleşim yerine kadar geldi. Alevler, bazı evlere kısmen hasar verdi. Ekipler, daha önce tedbir amacıyla boşaltılan mahalledeki alevlere havadan helikopter, karadan da arazözlerle müdahale ediyor.
Davut CAN/ MARMARİS (Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can