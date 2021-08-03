Son dakika haberleri... Marmaris'teki orman yangınına müdahale devam ediyor
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Son dakika haberleri... Marmaris'teki orman yangınına müdahale devam ediyor

Son dakika haberleri... Marmaris'teki orman yangınına müdahale devam ediyor
Anadolu Ajansı / Osman Akça - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını, havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını, havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hisarönü Mahallesi'nde ormanlık alanda yükselen alevler rüzgarın şiddetini arttırmasıyla merkezdeki evler ve arabalara da sıçradı.

Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle yangına müdahale güçlükle yapılıyor, yoğun duman da müdahaleyi zorlaştırıyor.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda arazöz yangına müdahaleyi sürdürüyor.

Vatandaşlar da söndürme çalışmasına destek veriyor.

Bu arada, alevlerin arasından yaralı iki kaplumbağa kurtaran bir kadın da orman yangınlarına gözyaşlarıyla isyan etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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