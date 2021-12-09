Son dakika haberleri! Marmaris'te selde zarar görenlerin yaraları sarılıyor

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde su taşkınlarından dolayı ev ile iş yerleri zarar görenlerin mağduriyetleri Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Kızılay ve Ak Parti yöneticileri tarafından gideriliyor.

Marmaris ilçe merkezine 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi'nde, 4 Aralık Cumartesi günü saat 22.30'da başlayan sağanak aralıklarla etkili oldu. 24 saat içinde metrekareye 155 kilogram yağış düştü. Sel suları nedeniyle 5 sokak ve 2 cadde sular altında kaldı. Yazın çıkan orman yangınlarından yanan alanlardan gelen çamurlu ve küllü sular alçak kesimlerde bulunan 65 ev, iş yeri, tarla ve bahçede su baskınlarına neden oldu.

Filiz Denizelli, "Sahibi olduğum içinde kiracı bulunan evlerime su bastı. Kiracılarım çok mağdur oldu. Kesinlikle kira almayı düşünmüyorum ve yardım etmek için seferber oldum. Sağ olsunlar Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı hep yanımızda. Devletimiz 'her türlü sıkıntıları gidereceğiz' dedi. Devletimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.