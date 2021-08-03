Son dakika haber | Marmaris orman yangınlarına yapılan müdahale helikopterden görüntülendi

Son dakika haberler... Marmaris orman yangınlarına yapılan müdahale helikopterden görüntülendi Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarına havadan yapılan müdahale helikopterden görüntülendi.

Marmaris orman yangınlarına yapılan müdahale helikopterden görüntülendi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarına havadan yapılan müdahale helikopterden görüntülendi. Ekipler yangın noktalarına bir seferde 2 buçuk ton suyla havadan müdahale etti.

Marmaris'teki orman yangınlarının altıncı gününde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kiralanan helikopterler yangınlara müdahale etti. Kavaklıdere bölgesindeki orman yangınlarında 5 helikopter kullanıldı. Bakanlığa bağlı yönetim helikopterinin koordinesinde yanan bölgeler tespit edildi. Havuzlardan helikopterin su haznesine 2 buçuk ton su alındı. Yangının sürdüğü bölgeye ve çevresine hazneden dökülen suyla müdahale edildi. Yangınlar ilerlemesi durdurulduktan sonra söndürme çalışması yapıldı.

Çalışmalar 2 saat 10 dakika sürdü. Yangın helikopterinin söndürme çalışmaları helikopterden görüntülendi. Marmaris'teki yangınlara gün boyu havadan ve karadan müdahaleler sürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez