Son dakika haberleri! Marmaris'te orman yangını
Son dakika gelişmesine göre Marmaris Cennet Adası zirvesinde akşam saatlerinde başlayan yıldırım düşmesi kaynaklı orman yangını devam ediyor.
Marmaris Cennet Adası zirvesinde akşam saatlerinde başlayan yıldırım düşmesi kaynaklı orman yangını devam ediyor.
Havanın kararması nedeniyle hava müdahalesinin yapılmadığı orman yangınında yanan sahaya ulaşımın zor olması nedeniyle ekipler müdahalede güçlük çekti. Orman ekipleri yanan sahaya ulaşmakta zorlanırken, uzun mesafeli arazöz hortumu bölgeye çekilerek müdahale devam ediyor. - MUĞLA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri