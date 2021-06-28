Son dakika haberleri... Marmaris'te orman yangını

Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, bölgedeki bir otelin personel lojmanı tedbir amaçlı boşaltıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, bölgedeki bir otelin personel lojmanı tedbir amaçlı boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris-İçmeler karayolu kenarındaki ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangını 6 helikopter ile havadan, 35 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda orman işçisi ile karadan söndürme çalışmalarına devam ediliyor. Yangın bölgesine yakın bir otelin personellerinin ikamet ettiği lojmanın ise tedbir amaçlı boşaltıldığı öğrenildi.

"Tüm tedbirler alındı"

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, turistik yerlere çok yakın olan bölgede çıkan yangın dolayısıyla can güvenliği için tüm önlemlerin alındığını belirtti. Oteldeki müşterilerin dumandan zarar görmemesi için tedbirlerin had safhada olduğunu ifade eden Kaymakam Ersoy, "Otel yerleşim yerlerinde bulunan benzin ve LPG tankları boşaltıldı. Yangın, henüz kontrol altına alındı diyemeyiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı