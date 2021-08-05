Son dakika haberleri... Marmaris'te itfaiye aracı devrildi
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Son dakika haberleri... Marmaris'te itfaiye aracı devrildi

Son dakika haberleri... Marmaris'te itfaiye aracı devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınları ile mücadelede bulunan itfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 orman personeli yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınları ile mücadelede bulunan itfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 orman personeli yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris'te Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye aracının Hisarönü Mahallesi Delikyol mevkiinde şarampole yuvarlanması sonucunda 4 orman personeli hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan 2'si ayakta tedavi edilirken, diğer 2'si ise müşahede altına alındıktan sonra taburcu edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Son dakika haberleri... Marmaris'te itfaiye aracı devrildi
Son dakika haberleri... Marmaris'te itfaiye aracı devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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