Son dakika haberleri... Marmaris'te fuhuş çetesine 'Sezon 3' operasyonu: 9 gözaltı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Marmaris'te fuhuş çetesine 'Sezon 3' operasyonu: 9 gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Marmaris'te fuhuş çetesine 'Sezon 3' operasyonu: 9 gözaltı (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre ŞÜPHELİLERDEN 5'İ TUTUKLANDIMuğla'nın Marmaris ilçesinde, düzenlenen 'Sezon 3' adı verilen operasyonda yurt dışından getirdikleri kadınları çeşitli vaatlerle kandırıp, fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - ŞÜPHELİLERDEN 5'İ TUTUKLANDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, düzenlenen 'Sezon 3' adı verilen operasyonda yurt dışından getirdikleri kadınları çeşitli vaatlerle kandırıp, fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 1 kişiye ev hapsi cezası verildi.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Yemek Tarifleri Gökhan Töre Seda Sayan Namaz Vakitleri
Spor Muslera Bülent Uygun
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emine Erdoğan Sergen Yalçın Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... Marmaris'te fuhuş çetesine 'Sezon 3' operasyonu: 9 gözaltı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 21:17:05. #1.12#