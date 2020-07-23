Son dakika haberleri... Marmaris'te balık avında kaybolan gemiciyi arama çalışmaları devam ediyor
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Son dakika haberleri... Marmaris'te balık avında kaybolan gemiciyi arama çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında 19 Temmuz akşamı görev yaptıkları guletten balık avlamak için ayrılan iki gemiciden Ayhan Kemer'in cansız bedenine ulaşılmış cenazesi ailesine teslim edilmişti.

Son dakika haberleri... Marmaris'te balık avında kaybolan gemiciyi arama çalışmaları devam ediyor
23.07.2020 12:03 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:13

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında 19 Temmuz akşamı görev yaptıkları guletten balık avlamak için ayrılan iki gemiciden Ayhan Kemer'in cansız bedenine ulaşılmış cenazesi ailesine teslim edilmişti. Kayıp olan diğer gemici Ünsal A. 'nın arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında demirli gulet tipi teknede gemici olarak çalışan Ayhan Kemer ile usta gemici olarak çalışan Ünal A., zıpkınla balık avı için lastik botla Bozukkale Koyu çıkışına gitmişti. Zıpkınla balık avı için denize dalan şahıslardan yaklaşık 4 saat haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti. İhbarın ardından olayın yaşandığı bölgeye sevk edilen dalış timi ve Sahil Güvenlik botu tarafından şahısları arama ve kurtarma çalışması başlatılmıştı. 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 dalış timi ile yapılan arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, sabah saat 06.20'de şahısların dalış yaptığı noktada bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Naaşın 36 yaşındaki Ayhan Kemer'e ait olduğu belirlenmişti.

36 yaşındaki Ayhan Kemer'in cenazesi 21 Temmuz da Bodrum Mumcular Mahallesi'nde defnedilirken, kayıp arkadaşı Ünsal A.'yı arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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