Son dakika haberleri: Marmaris'te Bakanların katılımıyla muhtarlar toplantısı yapılıyor
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Son dakika haberleri: Marmaris'te Bakanların katılımıyla muhtarlar toplantısı yapılıyor

Son dakika haberleri: Marmaris'te Bakanların katılımıyla muhtarlar toplantısı yapılıyor
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, yangından etkilenen bölgelerin mahalle muhtarlarıyla toplantı gerçekleştiriliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, yangından etkilenen bölgelerin mahalle muhtarlarıyla toplantı gerçekleştiriliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, toplantıda orman yangınlarıyla ilgili şu ana kadar yapılan ve planlanan çalışmaları değerlendiriyor.

Toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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