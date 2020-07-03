Son dakika haberleri! Marmaris Merkez Cami'de sosyal mesafeli Cuma namazı Son dakika haberi: Pandemi dolayısı ile geçen yıllara oranla sakin bir sezon geçiren Marmaris'te vatandaşlar Cuma namazına akın etti.

Pandemi dolayısı ile geçen yıllara oranla sakin bir sezon geçiren Marmaris'te vatandaşlar Cuma namazına akın etti. Sosyal mesafeli ve maskeli olarak kılınan Cuma namazında cemaate sabrın önemi konusunda hutbe verilirken, namazdan sonra vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Bu yıl oldukça sakin bir turizm sezonunun yaşandığı Marmaris'te vatandaşlar Cuma namazı için Merkez camiye akın etti. Hava oldukça sıcak olmasına rağmen bazı vatandaşlar namazı caminin avlusunda kılarken namaz da pandemi dönemi dolayıyla alınan tedbirlere uygun olarak eda edildi.

Cuma hutbesinde imam cemaate sabrın öneminden söz ederek, "Sabır metanettir; beklenmedik hadiseler karşısında mutedil ve soğukkanlı davranmaktır. Sabır tevekküldür; her türlü tedbiri aldıktan sonra takdir-i ilahiye rıza göstermektir. ve sabır; imanın gereği, selamet kapısı, cennet hazinesidir. İnsan bazen küçük sıkıntılara bile sabretmek istemez. Bazen de büyük felaketler karşısında sabrını kaybeder ve ümitsizlik girdabına düşer. Hastalığının iyileşmeyeceğini, maddi sıkıntısının sona ermeyeceğini, aile sorunlarının çözülemeyeceğini düşünür. Huzurun, başarının, şifanın kendisinden çok uzak olduğu vehmine kapılır. Şer gibi görünen bir işten umulmadık hayırlar çıkabilir. Yeter ki kul gayret, sabır ve sebatı elden bırakmasın" diyerek insanların içinde bulunduğu sıkıntıları sabırla karşılamasını tavsiye etti.

Cuma namazının ardından cami önünde hayır için lokma dağıtılırken Marmaris'te vatandaşların Cuma namazına ilgisi yoğun oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA