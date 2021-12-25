Son dakika haberleri | Marmaris Kaymakamlığından orman yangını sonrası yapılan çalışmalara ilişkin açıklama

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Marmaris Kaymakamlığı, ilçede 29 Temmuz'da başlayan 9 gün süren ve 9 bin 052 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangında 5 bin 475 hektar alanda tabii tensil, 631 hektar alanda suni tensil, 393 hektar alanda rehabilitasyon çalışmaları 2 bin 553 hektar alanda ise planlama dışı alan olarak tespitte bulunulduğunu bildirdi.

Marmaris Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 29 Temmuz'da saat 13.11'de Marmaris Milli Park alanında 107 No'lu bölmede başlayan orman yangınında Bayır Şefliğinde 3 bin 704 hektar, Hisarönü Şefliğinde 2 bin 831 hektar, Marmaris şefliğinde 2 bin 517 hektar olmak üzere toplam 9 bin 052 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, yangın sonrası yanan alanların tekrar eski haline kavuşturulması için planlama çalışmaları yapılmış ve yapılan planlama sonucunda 5 bin 475 hektar alanda tabii tensil, 631 hektar alanda suni tensil, 393 Hektar alanda rehabilitasyon çalışmaları 2 bin 553 hektar alanda ise planlama dışı alan olarak tespitte bulunulduğu kaydedildi.

Yangın sonrası zarar gören ağaçların tespit çalışmalarında, 707 bin 635 m3 dikili ağaç tespitinin yapıldığının aktarıldığı açıklamada, 198 bin 253 m3 dikili ağacın açık arttırmalı dikili ağaç satışı yöntemi ile ihalesi edilerek tüccarlara satışının yapıldığını 475 bin 649 m3 dikili ağacın, kesme, sürütme ve orman son deposuna nakliyatının orman işlerinde çalışan köylüler tarafından yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü etkinliği kapsamında İçmeler bölgesinde Şehit Orman Yangın işçisi Görkem Hasdemir ve Şehit Şahin Akdemir hatıra ormanı kurulduğu" hatırlatıldı.

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri

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