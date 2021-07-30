Son dakika haberleri! Marmaris Belediyesi yangına karşı seferber oldu

Son dakika gündem haberi... 27 Haziran'da yangın felaketi yaşayan Marmaris, bir ay sonra daha büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı.

27 Haziran'da yangın felaketi yaşayan Marmaris, bir ay sonra daha büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Armutalan'da başlayan ve birçok noktaya yayılan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bir kişinin yaşamını yitirdiği yangının çıktığı 29 Temmuz Marmaris'in en kara günü olurken, belediyede yangının ilk saatlerinden itibaren seferberlik ilan etti.

Bir ay önce yangın faciası yaşayan Marmaris tekrar alevler içinde kaldı. Armutalan Mahallesi'nde 29 Temmuz Perşembe günü saat 13.00 sularında başlayan yangın ilçenin birçok noktasına sıçradı. İçmeler, Bayır, Turgut, Osmaniye, Orhaniye, Hisarönü, Turunç gibi turistik mahallelere doğru büyüyen yangın 24 saat geçmesine rağmen kontrol altına alınamadı. Yangına müdahale eden ekiplere gönüllü olarak su götüren 25 yaşındaki Şahin Akdemir, dumandan zehirlenerek vefat etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Jandarma, Emniyet ve belediye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ilk belirlemelere göre 1 fabrika, 10 ev, 1 araç, 16 çatı, 1 depo zarar gördü. Yine birçok evin yandığı Osmaniye Mahallesi ile birlikte alevlerin ilerlediği Bayır ve Turunç mahalleleri de tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangına İstanbul, İzmir, Burdur, Denizli, Aydın ve Manisa'dan gelen itfaiye ekipleri de müdahale etmeye devam ediyor.

"Lojistik destek sağlanıyor"

Marmaris Belediyesi de yangının başladığı andan itibaren tüm personeliyle seferber oldu. Zabıta, fen, destek, temizlik, park ve bahçeler gibi birimlerden ekipler yangını söndürmek için itfaiyecilerle birlikte çalışmalara katıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü de arazide çalışanlara su ve gıda takviyesi sağlamak için ilçenin 2 noktasında koordine merkezi kurdu. Buradan araçlarla yangın bölgelerine dağıtım sağlandı. Yangın nedeniyle Marmaris-İçmeler karayolu ulaşıma kapanırken, büyük korku yaşayan mahalle sakinleri ve turistler teknelerle Marmaris merkeze taşındı. Buradan da Marmaris Belediyesi, Ticaret Odası ve otellerin organizasyonu ile otellere yerleştirildi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP Muğla milletvekilleri Süleyman Girgin, Burak Erbay, Mürsel Alban, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de yangın yerinde incelemelerde bulundu.

Tüm ekipler sahada

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangın çıktığı andan itibaren başkan yardımcıları ve birim amirleriyle sahada oldu. Ekiplerin çalışmalarını kontrol eden Oktay, 27 Haziran'da da İçmeler'de yangın meydana geldiğini belirterek, "Daha onun acısını atamamışken daha büyük bir yangınla karşı karşıya kaldık. Tüm ekipler var gücüyle yangını söndürmek için çaba gösteriyor. Ancak rüzgarın ve sıcak havanın da etkisiyle sürekli yer değiştiriyor. En kısa sürede söndürmek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Şahin'in de adını yaşatacağız"

Şu anki önceliğin yangını söndürmek olduğunu söyleyen Oktay, "Çalışmalara katılan herkese, ekiplerimize su ve gıda getiren vatandaşlarımıza, kaldıkları yerlerden tahliye edilen tatilcileri konuk eden otelcilerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Yangın söndürme çalışmalarında vefat eden evladımız Şahin Akdemir'e de Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve baş sağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin birçok noktasında çıkan yangınlara da değinen Oktay, "Yangın söndürüldükten sonra da hepimize büyük görevler düşüyor. Buraları yeniden ağaçlandırarak geleceğimize sahip çıkacağız. Tıpkı Haziran'daki yangında şehit düşen Görkem Hasdemir'in adını yaşatacağımız gibi orman için can veren Şahin Akdemir kardeşimizin adını yaşatmak için de girişimlerde bulunacağız. Hep birlikte el ele vererek bu zor günleri atlatacağımıza inancım tam" açıklamasını yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı