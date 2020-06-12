Son dakika haberleri! Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak bekleniyor
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Son dakika haberleri! Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak bekleniyor

Son dakika haberleri: Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Son dakika haberleri! Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak bekleniyor
12.06.2020 10:53 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:56

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin edilen bölgede yağışların öğleden sonra Kırklareli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların yağış alan yerlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği öngörülüyor.

Kuvvetli yağış beklenen yerlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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