Son dakika haberleri: Marketten içki çalan şahıs gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberleri: Marketten içki çalan şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Marketten içki çalan şahıs gözaltına alındı

Son dakika haberler: Samsun'da alışveriş merkezindeki marketten 1 şişe alkol çalan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da alışveriş merkezindeki marketten 1 şişe alkol çalan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde bulunan bir markette meydana geldi. Markete müşteri gibi giren Ş.G.(20), 1 şişe votka çaldı. Görevliler tarafından yakalanarak polise teslim edilen Ş.G. gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen Ş.G. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

alışveriş, Samsun, Polis, Alkol, 3. Sayfa, Haberler

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