Son dakika haberleri! Markette yangın çıktı, 1 çalışan dumandan etkilendi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki bir markette elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında bir market çalışanı dumandan etkilendi.

Körfez ilçesi Güney Mahallesi Tınaztepe Caddesi'ndeki bir marketin ikinci katında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak tüm üst katı sardı. Çalışanlar ve müşteriler dışarı çıkarken, üst katlarda yaşayanlar da tahliye edildi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Derince ve İzmit ilçelerinden de takviye itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 market çalışanına hazır bekleyen ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

Yangında marketin ikinci katı kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI