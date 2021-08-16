Son dakika haberleri! MARİŞ, iş insanlarını Mardin 2. OSB'de yatırıma davet etti

Son dakika haberleri... Mardinli İş Adamları Derneği (MARİŞ) Başkanı Abdülkadir Akkuş, tüm iş insanlarını Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yatırıma davet ederek, "Gelin 2. OSB'ye yatırım yapın.

Mardinli İş Adamları Derneği (MARİŞ) Başkanı Abdülkadir Akkuş, tüm iş insanlarını Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yatırıma davet ederek, "Gelin 2. OSB'ye yatırım yapın. Hem sizin işiniz hem şehrimizin istihdamı, üretimi, ihracatı ve ekonomimiz büyüsün. Biliyoruz ki, Mardin markasına yatırım yapanlar asla pişman olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

MARİŞ Başkanı Akkuş yaptığı yazılı açıklamada, tamamlanma aşamasına gelen 2. OSB'ye yatırım çağrısı yaptı.

Mardin'in istihdam ve ekonomisine ciddi katkı sağlayacak olan 2. OSB'de alt ve üst yapı çalışmalarında sona gelindiğini aktaran Akkuş, Mardinli iş insanlarının ulusal ve global ölçekte etkin birer aktöre dönüşmeleri için olağanüstü bir gayret gösterdiklerini bildirdi.

2. OSB'de herkesi yatırıma davet eden Akkuş, şunları kaydetti:

"Tamamlanmak üzere olan Mardin 2. OSB, yeni yatırımlar için büyük fırsatlar sunuyor. Hem üyelerin hem de Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına dağılmış Mardinli iş insanlarının bu fırsattan faydalanmalarını istiyoruz. Burada yapılacak yatırımla dünyadaki trendlerle ve küresel pazarların talepleriyle uyumlu, katma değerli üretimin ve ihracatın yolu açılacaktır.

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına dağılmış Mardinli olsun olmasın yerli ve uluslararası tüm girişimcileri, 2. OSB'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz. Gelin 2. OSB'ye yatırım yapın. Hem sizin işiniz hem şehrimizin istihdamı, üretimi, ihracatı hem de ekonomimiz büyüsün. Tecrübelerimizden biliyoruz ki, Mardin markasına yatırım yapanlar asla pişman olmayacaktır."

"İlk 7 ayda ihracatımızın yüzde 81,6'sını Irak'a gerçekleştirdik"

Abdülkadir Akkuş, doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı Mardin 1. OSB'nin ardından yatırımı teşvik etmek ve ülke ekonomisini güçlendirmek üzere 2. OSB'yi kurduklarını aktardı.

Mardin 2. OSB'yi çok önemsediklerini belirten Akkuş, "Mardin olarak ilk 7 ayda ihracatımızın yüzde 81,6'sını Irak'a gerçekleştirmiş durumdayız. Ancak ihracatta hem sektörel, hem de bölgesel çeşitlendirmeye gitmemiz ve olası krizlere karşı dayanıklılığımızı artırmamız gerekiyor. Yapımı tamamlanan 2. OSB, bu açıdan önemli bir fırsat sunuyor." ifadelerini kullandı.

Mardin'in ekonomisi hakkında da bilgi veren Abdülkadir Akkuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mardin 24,1 milyar TL'lik ekonomik büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 34'üncü şehri. TÜİK verilerine göre Mardin'de 2015 yılında 1.523 olan imalat sanayi girişim sayısı bugün 1.900'ü geride bırakmış durumda. Mardin'de istihdam son 5 yılda yüzde 23,5 artışla 2021 yılında 114 bin 280'e yükseldi. Mardin, 2020 yılını Kovid-19 etkisine rağmen yüzde 13,7 artışla 903,9 milyon dolar ihracatla kapattı.

2021 yılının ilk 7 ayında ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla Mardin'den dünyaya 484,2 milyon dolar ihracat yapmayı başardık. İlk 7 ay itibarıyla Türkiye'nin en büyük 21'inci ihracatçı iliyiz. Bu yıl ihracatımızda en büyük payı 220,5 milyon dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar alırken, onu 67,4 milyon dolar ile hazır giyim konfeksiyon sektörü izliyor. Çimento cam ve seramik sektörleri ile kimya sektörü takipçi konumdalar. Son yıllarda hazır giyim, tekstil, cam, mobilya, kimya, makina akşamları, demir-çelik gibi sektörlerden hem yerli hem yabancı yatırımcıların bölgeye ilgisinin arttığını görüyoruz."

"Bölgesel çeşitlilik daha da artacak"

Demir-çelik, kimya, cam gibi alanlarda yatırımcıların bir kısmını MARİŞ olarak programlarında da ağırladıklarını belirten Akkuş, şu ifadeleri kullandı:

"Mardin'e yatırım kararı alan ve bu yatırımı hayata geçirenlerin Mardin'e yatırım yapma kararından pişman olmadıklarını, aksine diğer yatırımcıları da bu konuda cesaretlendirdiklerini gördük. 2. OSB sayesinde sektörel ve bölgesel çeşitliliğimizin artacağına, makineden kimyaya, mobilyadan otomotiv yan sanayiye kadar geniş bir yelpazede yerli ve yabancı yatırımcıların Mardin'de üretim fikrine büyük ilgi göstereceğine inanıyorum.

Diğer yandan, birçok Mardinli girişimci İstanbul, Gaziantep, İzmir, Mersin, Adana gibi kentlerde ticari faaliyetlerini yürütüyor ve bu kentlerden dünyaya önemli ihracatlar gerçekleştiriyor. 2. OSB, bu yatırımcılarımızın memleketlerine dönmeleri açısından da büyük bir fırsat anlamına geliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu