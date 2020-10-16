Son dakika haberleri! Mardin merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 3 tutuklama
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Son dakika haberleri! Mardin merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 3 tutuklama

16.10.2020 20:01 | Son Güncelleme: 16.10.2020 20:04
Son dakika haberleri! Mardin merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 3 tutuklama

Son dakika haberi... Mardin merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mardin merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensubu polislerin eşlerinden sorumlu mahrem abla olarak faaliyet yürüten ve diğer şahıslara ait telefon hatları üzerinden Bylock kullandığı tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince Mardin merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında aktif çalışan biri doktor, biri özel sektörde öğretmen 3 şüpheli tutuklandı, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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