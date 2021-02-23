Son dakika haberleri | Mardin merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri | Mardin merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

23.02.2021 13:21 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:24
Son dakika haberleri | Mardin merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Mardin merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.

Mardin merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekiplerince 5 ilde düzenlenen operasyonda, ankesörlü telefonlardan ardışık aranma yöntemiyle örgütsel irtibatları tespit edilen, aralarında 2 muvazzaf astsubay ile görevinden ihraç edilen bir albayın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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