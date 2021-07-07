Son dakika haberleri! Mardin merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda 243 kilogram esrar ele geçirildi

Son dakika haber: Mardin merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, 243 kilo 57 gram esrar ve 1680 paket kaçak sigara ele geçirildi, 5 zanlı yakalandı.

Mardin merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, 243 kilo 57 gram esrar ve 1680 paket kaçak sigara ele geçirildi, 5 zanlı yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teknik takip ve istihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen ve takibe alınan Y.A, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı personelinin yardımıyla Şanlıurfa'da yakalandı.

Y.A'nın kullandığı araçta yapılan aramada, 14 kilo 67 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Mardin'in Dargeçit ilçesi Bostanlı Mahallesi'nde de C.A, L.A, S.T. ve M.S.T'nin ikametleri ile bağ ve bahçelerine baskın düzenlendi.

Aramalarda, 228 kilo 90 gram esrar ve 1680 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar