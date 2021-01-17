Son dakika haberleri: Mardin, kısıtlamanın ikinci gününde de sessiz
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Son dakika haberleri: Mardin, kısıtlamanın ikinci gününde de sessiz

17.01.2021 13:54 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:58
Son dakika haberleri: Mardin, kısıtlamanın ikinci gününde de sessiz

Son dakika gündem haberi... MARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

MARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde uygulanan 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Mardin'de cadde ve sokaklar yine boş kaldı. Kentin değişik noktalarında güvenlik güçlerince gerçekleştirilen uygulamalarda, araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup olmadıkları kontrol edildi. Kısıtlamayı ihlal eden sürücü ve yayalara cezai işlem uygulandı.


Son dakika haberleri: Mardin, kısıtlamanın ikinci gününde de sessiz
Son dakika haberleri: Mardin, kısıtlamanın ikinci gününde de sessiz
Son dakika haberleri: Mardin, kısıtlamanın ikinci gününde de sessiz
Son dakika haberleri: Mardin, kısıtlamanın ikinci gününde de sessiz
Son dakika haberleri: Mardin, kısıtlamanın ikinci gününde de sessiz
Son dakika haberleri: Mardin, kısıtlamanın ikinci gününde de sessiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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