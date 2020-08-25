Son dakika haberleri! Mardin'de uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberine göre Derik ilçesinde durdurulan otobüsün yolcusunda 3 gram esrar bulundu.
25.08.2020 08:51 | Son Güncelleme: 25.08.2020 08:51
Derik ilçesinde durdurulan otobüsün yolcusunda 3 gram esrar bulundu.
Alınan bilgilere göre, Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin-Şanlıurfa kara yolundaki kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste yapılan aramada, yolculardan S.H.K'nın üzerinde 3 gram esrar bulundu.
Şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma" suçundan işlem yapıldı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA