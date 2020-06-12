Son dakika haberleri: Mardin'de traktör yan yattı: 5 yaralı
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Son dakika haberleri: Mardin'de traktör yan yattı: 5 yaralı

Son dakika habere göre Mardin'in Midyat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör yoldan çıkarak yan yattı.

Son dakika haberleri: Mardin'de traktör yan yattı: 5 yaralı
12.06.2020 15:12 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:46

Mardin'in Midyat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör yoldan çıkarak yan yattı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Olay, Midyat-Dargeçit karayolu üzerindeki Barıştepe köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzettin Basar idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkıp yan yattı. Kazada traktörde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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