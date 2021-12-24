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Son dakika haberleri | Mardin'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Mardin'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 DP 374 plakalı minibüs, Kızıltepe-Viranşehir kara yolu Emniyet Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki İbrahim Akan'a çarptı.

Ağır yaralanan Akan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri

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