Son dakika haberleri | Mardin'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 DP 374 plakalı minibüs, Kızıltepe-Viranşehir kara yolu Emniyet Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki İbrahim Akan'a çarptı.
Ağır yaralanan Akan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri
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