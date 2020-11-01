Son dakika haberleri: Mardin'de trafik kazası: 1 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Mardin'de trafik kazası: 1 ölü

01.11.2020 20:23 | Son Güncelleme: 01.11.2020 20:26
Son dakika haberleri: Mardin'de trafik kazası: 1 ölü

Son dakika haberleri... Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Uğur yönetimindeki 01 AKJ 08 plakalı tır, Kızıltepe -Viranşehir kara yolunda sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

Kazada tırda sıkışan sürücü Uğur, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık personeli tarafından araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekipleri Uğur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Uğur'un cenazesi ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Nevşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri | Nevşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri | Trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberleri! Trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haberleri! Trafik kazası: 4 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Osman Durmuş Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Halil Sezai Burak Özçivit Yonca Evcimik İkbal Gürpınar
Spor Falcao Can Bartu Fatih Terim Gökhan Töre Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Mardin'de trafik kazası: 1 ölü - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 20:29:00. #1.15#
title