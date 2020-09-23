Son dakika haberleri: Mardin'de teröristlere yardım eden 2 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri: Mardin'de teröristlere yardım eden 2 kişi gözaltına alındı

23.09.2020 09:22 | Son Güncelleme: 23.09.2020 09:27

Son dakika habere göre Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü işbirlikçileri ile propagandasını yapan şahıslara yönelik 2 ilçede gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberleri: Mardin'de teröristlere yardım eden 2 kişi gözaltına alındı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü işbirlikçileri ile propagandasını yapan şahıslara yönelik 2 ilçede gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu terör örgütü ile işbirliği içinde olduğu ayrıca örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen Artuklu ve Midyat ilçelerinde ikamet eden 2 şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi. Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda örgüte finansman sağlayan A.A. isimli şahıs yardım ve yataklık suçundan gözaltına alınırken 1 adet ruhsatsız av tüfeğine de el konuldu.

Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda ise terör örgütü propagandasını yapmak suçundan yakalama kaydı bulunan C.A. isimli şahıs da jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MARDİN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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